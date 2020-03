Coronavirus, ancora un morto a Castiglione Messer Raimondo: sette le vittime nel giro di pochi giorni

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 24 marzo – Sette morti, nel giro di pochi giorni, a Castiglione Messer Raimondo, paesino del Teramano, inserito in zona rossa e considerato la ‘Vo’ d’Abruzzo’, dove si contano una quarantina di casi su poco più di duemila abitanti. Anche il sindaco, Vincenzo D’Ercole – il più giovane primo cittadino della provincia e tra i più giovani della regione – è risultato positivo al Covid-19 ed è in isolamento a casa. L’ultima vittima è un uomo di 63 anni che era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Atri.

Castiglione, che si trova nella Val Fino, è stato inserito nella zona rossa, con apposita ordinanza del governatore Marco Marsilio, insieme a Castilenti, Montefino, Bisenti, Arsita ed Elice. Ieri si sono registrate le prime vittime anche a Castilenti e ad Elice. Nelle ultime ore, con l’ondata di maltempo che si sta abbattendo sull’Abruzzo, nella Val Fino ci sono state deboli nevicate.