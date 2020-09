Coronavirus, ancora un morto dopo 50 giorni senza vittime: è di Castiglione Messer Raimondo

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 14 settembre – Dopo oltre un mese e mezzo senza vittime, in Abruzzo si registra un nuovo decesso legato al Covid-19. Il bilancio, che sale a 473, era fermo dal 28 luglio. E’ morto nelle ore scorse, infatti, un 76enne con patologie pregresse. L’uomo era di Castiglione Messer Raimondo, paesino del Teramano, considerato la ‘Vo’ d’Abruzzo’ e rimasto a lungo zona rossa, che fino a maggio aveva fatto registrare 85 casi e 14 decessi su poco più di duemila abitanti. Quello dell’uomo è stato l’86esimo caso – il primo dopo mesi – e il quindicesimo decesso.

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del nostro concittadino – afferma il sindaco Vincenzo D’Ercole – Nei giorni scorsi, dopo mesi più tranquilli, abbiamo registrato un nuovo caso, con il quadro clinico che si è evoluto come come nessuno sperava. Questa vicenda dimostra quanto sia necessario tenere la guardia alta. Rinnovo l’invito ai cittadini alla prudenza, affinché indossino le mascherine e rispettino il distanziamento sociale”.