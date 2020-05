Coronavirus, blitz dei Nas in azienda del Chietino: sequestrate migliaia di mascherine

PESCARA, 19 maggio – Ancora mascherine irregolari in commercio e ancora sequestri da parte dei Carabinieri dei Nas di Pescara che, nel corso di un’ispezione in un’azienda del Chietino in cui sono state sequestrate 3.400 mascherine non conformi. I titolari dell’attività sono stati denunciati.

Le mascherine facciali in questione erano classificate come dispositivi di protezione individuale, ma in realtà non rispettavano i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall’attuale normativa. Le mascherine infatti, oltre a non presentare la marcatura Ce, erano provviste di una falsa certificazione di conformità rilasciata da un ente con sede nel Mantovano.