Coronavirus, boom di contagi in Abruzzo: sono 203, 83 in Rsa di Avezzano. Due morti

PESCARA, 15 ottobre – Sono 203 i nuovi positivi al Covid19 riscontrati nelle ultime ore, il dato più alto di sempre. 83 casi sono riferiti a un unico focolaio, nella Rsa don Orione di Avezzano. Due i decessi, un 81enne e una 57enne della provincia di Chieti.

Sono complessivamente 5648 i casi registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

I positivi sono di età compresa tra 7 mesi e 101 anni, quelli con età inferiore ai 19 anni sono 13, di cui 5 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo.

Il totale dei pazienti deceduti sale a 491.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3164 dimessi/guariti (+8 rispetto a ieri, di cui 28 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3136 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1993 (+192 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 234275 test (+3222 rispetto a ieri).

159 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 10 (-5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1824 (+192 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 1083 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+136 rispetto a ieri), 1258 in provincia di Chieti (+12), 2127 in provincia di Pescara (+40), 1095 in provincia di Teramo (+13), 44 fuori regione (+1) e 41 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Per quanto riguarda le residenze 53 pazienti sono di Avezzano, 27 dell’Aquila, 15 di Pescara, 9 di Montesilvano, 8 di Celano, 5 di Pescina e altrettanti di Scurcola Marsicana.