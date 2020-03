Coronavirus: Brioni sospende la produzione negli stabilimenti di Penne, Montebello e Civitella

PENNE, 13 marzo – Sospesa, da oggi al 18 marzo, la produzione nei tre stabilimenti di Brioni presenti nell’area vestina del Pescarese, ovvero quelli di Penne, Montebello di Bertona e Civitella Casanova. Circa mille i dipendenti nei tre siti produttivi. Si è rilevato, infatti, che negli stabilimenti non c’erano tutte le condizioni di sicurezza previste dai provvedimenti governativi.

L’unica eccezione riguarda gli addetti allo sviluppo della collezione, compresa la prototipia, o gli addetti al magazzino che potrebbero rientrare a lavoro lunedì 16 marzo. L’amministrazione comunale – fa sapere il Municipio – sta monitorando la situazione ed ha avviato, in queste ore, una interlocuzione con la Regione Abruzzo per sostenere in questa vertenza azienda e lavoratori.

Quella di Penne è l’area maggiormente colpita da contagi da Covid-19 in Abruzzo. Anche il sindaco, Mario Semproni, medico nell’ospedale del capoluogo vestino, è risultato positivo. La diffusione del contagio ha interessato proprio l’ospedale: sono positivi al Covid-19 medici, infermieri e operatori.

“Ieri, in accordo con l’azienda – sottolinea il segretario provinciale dells Filctem Cgil, Antonio Perseo – si è deciso di chiudere lo stabilimento perché abbiamo rilevato che non c’erano tutte le condizioni di sicurezza previste dal decreto. L’accordo di chiusura è fino a mercoledì. Per coprire le assenze sarà utilizzata la ‘banca ore’. Mercoledì ci sarà una nuova riunione con Rsu, Rls e segreterie, per capire se l’attività verrà riavviata. Quella di Penne è l’area più colpita e c’è paura tra le persone. Non registriamo casi di positività tra i dipendenti, ma considerata l’estensione del fenomeno non possiamo escludere contatti con persone risultate positive”.