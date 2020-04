Coronavirus, casi positivi tra gli ospiti di una Rsa di San Giovanni Teatino

SAN GIOVANNI TEATINO, 16 aprile – Quattro casi di positività al Covid-19 su cinque tamponi eseguiti a campione sugli ospiti di una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) che si trova a Sambuceto, nel comune di San Giovanni Teatino. Sono stati quindi richiesti test su tutti gli ospiti della struttura, una settantina, e su tutto il personale, circa 35 operatori, perché il timore è che i contagi possano essere superiori a quelli fino ad ora accertati.

Interpellato sulla vicenda, il sindaco, Luciano Marinucci, riferisce di aver già scritto al Prefetto, alla Protezione civile, alla Regione Abruzzo e alla Asl, sottolineando, alla luce dei dati emersi, di avere il “sentore che in quella struttura possa esserci un focolaio” e chiedendo di “predisporre tutte le procedure del caso”.

“Mi ero sentito con la direzione della rsa una decina di giorni fa e mi avevano detto che non c’erano problemi – prosegue il primo cittadino – successivamente ho contattato anche altre strutture presenti sul territorio, cioè un centro di recupero e un centro diurno per l’alzheimer, per comunicare loro che il Comune è a disposizione per ogni esigenza, al di là degli adempimenti che devono rispettare. I risultati emersi oggi mi giungono nuovi e proprio per questo ho allertato tutti. Da parte del Comune c’è la massima attenzione sulla questione”.