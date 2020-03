CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 31 marzo – Il 2,6% circa della popolazione, cioè 56 persone su un totale di 2.180 abitanti, è positivo al Covid-19. Lo 0,64% dei cittadini è morto con il virus: in circa dieci giorni le vittime sono state 14, quasi la metà di quelle decedute nell’intero 2019. Sono i dati dell’emergenza coronavirus a Castiglione Messer Raimondo, paesino del Teramano inserito in zona rossa e considerato la ‘Vo’ d’Abruzzo’.

Il dato del 2,6% della popolazione risultata positiva è particolarmente significativo se confrontato a quelli delle aree maggiormente colpite dall’emergenza. In Valle d’Aosta, la regione con la più alta percentuale di contagiati, il dato è dello 0,46%; in provincia di Cremona è dell’1%; in provincia di Bergamo è dello 0,77%; in Lombardia è dello 0,4%.

“A Vo’ Euganeo, su 3.305 abitanti, sono state sottoposte a tampone 2.750 persone, pari al 95% del totale: il 3% della popolazione è risultato positivo”, dice il sindaco, Vincenzo D’Ercole, dalla sua abitazione, dove è in isolamento dopo essere risultato a sua volta positivo.

“Qui a Castiglione, dove decine di persone sono a casa con la febbre, ma non sono state ancora sottoposte a test – osserva – i tamponi sono stati eseguiti solo su una minima parte dei residenti (meno di 300 secondo le nostre stime). Seguendo il modello Vo’ i dati potrebbero essere molto più alti”.

Da domani in paese verrà implementata l’attività di test sulla popolazione, a partire dai soggetti con sintomi e da coloro che, per lavoro, sono esposti a maggiori rischi.