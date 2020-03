Coronavirus, controlli su prezzi di mascherine e disinfettanti: sequestri e denunce nel pescarese

PESCARA, 13 marzo – Continua l’attività di controllo sui prezzi di presidi sanitari e dispositivi di protezione individuale disposta dal comando provinciale della guardia di finanza di Pescara. Controlli che ieri hanno portato i militari a sequestrare, in due distinti esercizi commerciali, 427 mascherine vendute senza le obbligatorie informazioni e con un rincaro superiore all’80 per cento e 18 flaconi di alcool da un litro venduti con un ricarico di almeno il 280% . Entrambi i titolari delle due attività sono stati denunciati.

Nello specifico i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno controllato una farmacia di Montesilvano, dove hanno sequestrato 427 mascherine protettive, modello “FFP1”, vendute al pubblico in assenza delle obbligatorie informazioni da fornire alla clientela, in violazione dell’articolo 515 del codice penale (frode in commercio). Nell’occasione i militari hanno rilevato che, dal confronto fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita al pubblico emergeva un ricarico superiore all’80%.

Sempre i militari del gruppo di Pescara hanno effettuato poi un controllo in un esercizio commerciale del centro città, gestito da un cittadino bengalese, dove hanno sequestrato 18 flaconi da 1 litro di alcool detergente igienizzante multiuso, venduti al prezzo di 5 euro l’uno. Dall’esame della documentazione amministrativo-contabile esibita dal titolare, è stato ricavato il prezzo medio di vendita al dettaglio, variabile normalmente fra 1,30 euro ed 1,80 euro e, pertanto, l’uomo è stato denunciato alla locale gutorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 501 bis del codice penale (manovre speculative su merci) per aver applicato un ricarico di almeno il 280%.

Eentrambe le attività sono scaturite da segnalazioni effettuate dai cittadini.