Coronavirus, domenica flash mob dei balneatori per chiedere risposte sulla stagione turistica

PESCARA, 8 maggio – Un flash mob per chiedere a gran voce chiarezza e risposte da parte della politica sulla ripartenza della stagione balneare. E’ quello organizzato per domenica dalle associazioni dei balneatori Sib Abruzzo Confcommercio, Fiba Confesercenti, Assobalneari Confindustria e Consorzio Ciba.

“L’attuale situazione epidemiologica permette di iniziare ad immaginare una futura imminente riapertura delle nostre attività balneari – si legge in una nota delle associazioni – Preparare le nostre spiagge richiede però settimane di lavoro ma, senza regole è impossibile. Conoscere le modalità di riapertura oggi ci permetterebbe di riaprire a fine mese. Ci sentiamo quasi derisi dal moltiplicarsi di proposte presentate sui media ma che sappiamo inapplicabili. E’ necessario che ci vengano fornite indicazioni e linee guida chiare sulle modalità di riapertura”.

Da qui la decisione di mettere in atto un flash mob di sensibilizzazione. “Per questa ragione domenica mattina, dalle 11 alle 12, – concludono i balneatori – organizziamo un flash mob simbolico in cui ogni operatore turistico si troverà da solo in spiaggia con la tipica maglietta da salvataggio, il salvagente e la mascherina a protezione di bocca e naso. Montando un solo ombrellone sulla spiaggia. Con questa protesta simbolica vorremmo richiamare l’attenzione dei bagnanti e dire loro che noi siamo pronti per partire con la nuova stagione”.