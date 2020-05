Coronavirus, dopo 2 settimane di tregua di nuovo un caso a Castiglione Messer Raimondo

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 2 maggio – Dopo due settimane di tregua, di nuovo un caso di coronavirus a Castiglione Messer Raimondo, paesino del Teramano considerato la ‘Vo’ d’Abruzzo’, con 83 casi di Covid-19 e 14 decessi su poco più di duemila abitanti. Il comune è stato in zona rossa fino allo scorso 24 aprile, quando il governatore Marsilio, vista la relazione della Asl di Teramo che ha evidenziato miglioramenti nel quadro epidemiologico, ha fatto cessare le maggiori restrizioni nella Val Fino.

Il nuovo caso accertato dagli ultimi test riguarda un uomo totalmente asintomatico, ma sottoposto a tampone in quanto esposto a rischi per questioni lavorative. E’ attualmente in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl.

Anche a Castiglione in queste ore ci si prepara alla ‘fase 2′ dell’emergenza. Il sindaco, Vincenzo D’Ercole, ha riaperto i cimiteri, ma, per prudenza, ha deciso di tenere ancora chiusi i parchi comunali.