Coronavirus, è fuori pericolo il 23enne di Pescara che era ricoverato in rianimazione

PESCARA, 31 marzo – E’ fuori pericolo il 23enne di Pescara che era stato ricoverato in gravi condizioni, in rianimazione, per una polmonite dovuta al Covid-19. Il ragazzo, che era stato trasferito all’ospedale di Sulmona, oggi è stato estubato ed è tornato a Pescara, nel reparto di Malattie infettive. Il 23enne ha ripreso a respirare autonomamente. Sollievo e gioia tra i familiari e gli amici che attendevano con ansia che il giovane potesse riprendersi in fretta.