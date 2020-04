Coronavirus, farmacisti abruzzesi donano macchinari e tute monouso all’ospedale di Pescara

PESCARA, 29 aprile – Costose apparecchiature e tute monouso, frutto di una raccolta fondi di 16.270 euro, sono stati donati dai farmacisti abruzzesi al reparto di rianimazione dell’Ospedale Civile di Pescara.

Più nello specifico l’iniziativa, promossa da Agifar Abruzzo, Ordine dei farmacisti e Federfarma Abruzzo, ha consentito di acquistare e mettere a disposizione della struttura sanitaria un monitor per i parametri vitali, due ventilatori sub-intensivi mobili e 46 tute monouso per il personale. Sulla strumentazione è stata apposta, come simbolo della donazione, un’immagine raffigurante un caduceo. La raccolta fondi ha potuto contare su 131 donazioni attraverso la piattaforma GoFundMe e 43 bonifici bancari.

“E’ un risultato che va al di là di ogni aspettativa – commentano in una nota i promotori -. Il simbolo del caduceo è finalmente al fianco dei medici e degli infermieri che si trovano in prima linea per combattono questa battaglia senza precedenti contro il Covid-19”.