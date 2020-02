Coronavirus, finito l’isolamento alla Cecchignola: il giovane di Pescara è in viaggio verso casa

PESCARA, 20 febbraio – E’ già in viaggio verso casa, con i genitori, Lorenzo Di Berardino, 22 anni, di Pescara, uno dei 55 italiani provenienti da Wuhan che sono rimasti in isolamento per 17 giorni alla Cecchignola. Il giovane è una delle 20 persone che hanno lasciato la struttura militare oggi, al termine degli ultimi test sanitari, eseguiti stamani, e dopo la visita con i ministri della Difesa, Lorenzo Guerini, e della Salute, Roberto Speranza, nel pomeriggio. Ad attenderlo, all’esterno, c’erano i genitori, che hanno finalmente potuto riabbracciarlo. “Sono lacrime di gioia. Non lo vedevamo da agosto”, commenta il padre Giulio.

“Ci siamo finalmente visti senza le mascherine, ora sì che ci conosciamo a viso intero”, scherza Lorenzo con gli altri all’esterno della struttura militare.

Studente di Giurisprudenza con indirizzo internazionale all’università di Trento, Lorenzo era in Cina, a Wuhan, da agosto, per un periodo di studio. Il suo rientro era previsto per il 27 gennaio scorso, ma non è potuto ripartire a causa della chiusura dell’aeroporto. Alla fine è tornato lo scorso 3 febbraio con il volo dell’Aeronautica militare insieme ad altri 54 connazionali. Poi il periodo di isolamento alla Cecchignola e oggi il ritorno a casa.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intanto ha fatto sapere che “saranno rilasciati dei certificati che dimostrano in maniera definitiva che queste persone non sono affette dal Cornavirus”.