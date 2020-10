Coronavirus, focolaio in Questura a Pescara: contagi alle Volanti

PESCARA, 7 ottobre – Casi di Covid-19 alla Questura di Pescara: riguardano il personale in servizio all’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e gli operatori di Volante. Dodici, secondo quanto si apprende, i contagi accertati. Si tratta di persone asintomatiche in attesa del tampone di controllo. Per un soggetto, invece, sono in corso accertamenti in ospedale. Nessun ufficio della Questura è chiuso, le attività si svolgono regolarmente e tutte le funzioni sono attive. Tutte le precauzioni del caso sono state poste in essere.

“Negli ultimi giorni la Questura di Pescara è stata interessata da un importante focolaio di Covid-19 che ha colpito il personale in servizio presso L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ovvero gli operatori di Volante, il personale degli Uffici e quello della centrale operativa”, dicono i sindacati Sap, Siap e Fsp-Polizia di Stato.

Le tre sigle parlano di “criticità organizzative” e di “violazioni del complesso sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro esplicitato dalla L. 81/08”. Proprio per questo, “al fine di un immediato intervento a tutela del personale e degli stessi cittadini che frequentano la Questura”, i sindacati hanno interessato direttamente le rispettive segreterie nazionali “per segnalare il grave caso all’organo di vigilanza dell’UfficioCentrale Ispettivo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza”.