Coronavirus, guarito l’ex sindaco di Teramo Maurizio Brucchi

TERAMO, 24 aprile – L’ex sindaco di Teramo e chirurgo senologo al Mazzini Maurizio Brucchi, risultato positivo al Coronavirus circa tre settimane fa, è guarito. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è stato lo stesso Brucchi, dopo che anche il secondo tampone di controllo è risultato negativo.

“E finalmente il messaggio dall’Izs è arrivato: negativo – scrive l’ex sindaco – È il secondo tampone consecutivo negativo: sono guarito dal coronavirus. Sono felice e con me tutta la mia famiglia. Ho avuto pochi sintomi: malessere generale, mal di gola, tosse e anosmia ma vi assicuro che è stata dura soprattutto da un punto di vista psicologico. Non è stato facile ma la mia forza e determinazione mi hanno aiutato a vincere anche questa battaglia. Battaglia in cui non sono mai stato solo, non mi sono mai sentito abbandonato perché mi siete stati sempre vicino. Messaggi, telefonate, anche più volte al giorno, mi hanno dato manforte e mi hanno fatto comprendere quanto sia importante sentire amore e affetto in momenti come questo. Grazie”.