Coronavirus, il Comune di Castiglione dona uova di Pasqua a tutti i bimbi del paese

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 7 aprile – Uova di Pasqua donate ai 250 bambini del paese e consegnate casa per casa, seguendo tutti i protocolli di sicurezza, dai consiglieri comunali. E’ l’iniziativa ideata dal sindaco Vincenzo D’Ercole e dall’amministrazione comunale di Castiglione Messer Raimondo, paese più colpito dall’emergenza coronavirus, considerato la ‘Vo’ d’Abruzzo’, con circa 80 casi e 14 decessi su poco più di duemila abitanti. “Un piccolo pensiero per te, che in questo periodo così difficile ti sei comportato nel migliore dei modi. Grazie infinite”, si legge sul biglietto che accompagna le uova di Pasqua.

“I bimbi, che in molti casi fanno fatica a capire costa sta succedendo, trascorreranno una Pasqua diversa dal solito, costretti a rimanere in casa con i genitori, senza pranzi fuori o scampagnate. Con questa iniziativa abbiamo voluto pensare proprio a loro. Un modo simbolico per strappare loro un sorriso e restituirgli qualche istante di normalità in un momento difficilissimo”, commenta il sindaco.

A Castiglione, e negli altri territori della Val Fino, nel Teramano, la scorsa settimana sono stati eseguiti i tamponi a tappeto sulle persone che per lavoro continuano ad essere esposte a rischi, sui soggetti sintomatici e su chi ha avuto contatti con pazienti positivi al Covid-19. Contagiato, tra gli altri, anche lo stesso primo cittadino: rimasto sempre asintomatico, è in attesa di essere sottoposto ai due test di controllo.