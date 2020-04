Coronavirus, il sindaco guarisce dal Covid-19 e nello stesso giorno Castiglione esce dalla zona rossa

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 24 aprile – Nello stesso giorno in cui il suo comune non è più in zona rossa, guarisce ufficialmente dal Covid-19 Vincenzo D’Ercole, sindaco di Castiglione Messer Raimondo, paesino della Val Fino considerato la ‘Vo’ d’Abruzzo’, con un’ottantina di casi e 14 decessi su poco più di duemila abitanti.

D’Ercole, 30 anni, uno dei sindaci più giovani d’Abruzzo, è sempre stato asintomatico. Oggi, dopo ben 35 giorni di isolamento domiciliare, ha ricevuto gli esiti del secondo tampone, risultato negativo, ed è finalmente uscito di casa. Lo ha fatto con addosso una mascherina tricolore.