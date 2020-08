Coronavirus, impennata di contagi in Abruzzo: 23 i nuovi casi

PESCARA, 21 agosto – Impennata di contagi in Abruzzo: 23 i nuovi casi accertati nelle ultime ore. Insieme a quello del 7 agosto (34 casi) è uno dei dati più alti degli ultimi tre mesi. Aumentano bruscamente gli attualmente positivi, che salgono a quota 289. Dal 14 agosto ad oggi sono stati 59 i nuovi casi: il totale regionale sale a 3.604. I guariti sono 2.843. Il bilancio delle vittime è fermo a 472: non si registrano decessi dal 28 luglio.

Tra i positivi accertati nelle ultime ore non mancano giovanissimi: nel Pescarese ci sono, ad esempio, un 20enne ed un 21enne e nell’Aquilano un 24enne. Il paziente più giovane è un bimbo del Vastese: ha solo nove anni. Il più anziano, invece, ha 88 anni. Sei dei nuovi casi riguardano migranti: quattro nel cas di Civita d’Antino e due in quello di Canistro. Gli altri 17, invece, sono territoriali.

Del totale dei casi positivi, 321 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+13), 890 in provincia di Chieti (+1), 1.663 in provincia di Pescara (+5), 698 in provincia di Teramo (+1) e 30 fuori regione (+2), mentre per due sono in corso verifiche sulla provenienza.

Delle 289 persone al momento malate, 30 pazienti (+3) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, uno (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 258 (+18) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 145.369 test.