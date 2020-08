Coronavirus, in 107 arrivano in Abruzzo sui voli da Girona e Bucarest: tampone in aeroporto

PESCARA, 20 agosto – Centosette le persone arrivate oggi all’aeroporto d’Abruzzo con i voli provenienti da Bucarest e Girona e sottoposte a tampone all’interno dello scalo nell’ambito delle misure finalizzare al contenimento della diffusione del coronavirus. I test sono stati eseguiti dal personale della Asl, mentre la Polizia di frontiera si è occupata delle operazioni di autodichiarazione. Intanto sono risultati negativi i tamponi eseguiti sui 104 passeggeri rientrati martedì da Malta e Bucarest.

Sabato sarà la volta dei passeggeri provenienti da Malta, mentre domenica atterreranno nuovamente i voli provenienti da Girona e Bucarest.

Intanto, sempre in aeroporto, sono attive dai giorni scorsi le procedure per la sanificazione di tutti i bagagli in arrivo e in partenza per le destinazioni considerate a rischio. Tale misura è stata introdotta dalla Saga, società di gestione dello scalo.