Coronavirus, in Abruzzo 3 nuovi casi: sono 112 le persone attualmente positive nella regione

PESCARA, 25 luglio – Sono 3 i nuovi casi di persone positive al Covid-19 in Abruzzo. Due si trovano in provincia di Pescara e una in provincia di Chieti. Non si registra nessun nuovo decesso.

Attualmente, nella regione, i positivi sono 112: sono però soltanto 13 quelli ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva, mentre altri 99 pazienti si trovano in isolamento domiciliare.