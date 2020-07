Coronavirus, in Abruzzo 6 nuovi casi di contagio: i positivi attualmente sono 156

PESCARA, 3 luglio – Sono 6 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati oggi in Abruzzo. Non si registrano invece decessi. Nella regione, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3.298 casi positivi. E’ quanto emerge sulla base dei test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila.Sono in tutto 27 (-1 rispetto a ieri) i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. Non ci sono invece pazienti in terapia intensiva, mentre altri 129 (-3 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 464 pazienti deceduti e 2678 dimessi/guariti (+10 rispetto a ieri, di cui 53 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2625 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 156, con una diminuzione di 4 unità rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 108.363 test.

Del totale dei casi positivi, 226 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1 rispetto a ieri), 825 in provincia di Chieti (+4 rispetto a ieri), 1587 in provincia di Pescara (-1 rispetto a ieri, per rettifica), 632 in provincia di Teramo, 26 fuori regione, mentre per 2 casi non è indicata la provenienza.