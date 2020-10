Coronavirus, in Abruzzo 94 nuovi casi nelle ultime ore: aumentano i ricoveri

PESCARA, 10 ottobre – Sono 94 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo: sono emersi dall’analisi di 2.388 tamponi. Del totale dei nuovi casi, 29 riguardano il Teramano, 28 l’Aquilano, 22 il Pescarese e dieci il Chietino, mentre per cinque sono in corso accertamenti sulla residenza. Continua a salire il numero delle persone ricoverate in ospedale.

I nuovi casi hanno età compresa tra 4 e 88 anni. Gli attualmente positivi salgono a quota 1.342: 110 persone, dieci in più di ieri, sono ricoverate in ospedale in terapia non intensiva e sette (invariato) sono in terapia intensiva, mentre le altre 1.224 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 3.152 (+2).