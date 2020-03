Coronavirus in Abruzzo, a Spoltore positiva al Covid-19 anche una bimba di 5 mesi

SPOLTORE, 25 marzo – C’è anche una bimba di cinque mesi tra le persone risultate positive al Covid-19 in Abruzzo. Si tratta di una bambina di Spoltore, centro in cui ci sono almeno dieci casi accertati di coronavirus. La piccola, la scorsa settimana, era finita in ospedale, a Pescara, con sintomi influenzali; sottoposta a tampone, è stata accertata la positività al Covid-19. Dopo alcuni giorni di ricovero, le sue condizioni sono migliorate ed è stata dimessa. Ora, si apprende da fonti sanitarie, sta bene ed è casa, con sorveglianza attiva da parte della Asl.

Si lavora per ricostruire l’origine del contagio e, in tal senso, sono in corso accertamenti sanitari anche sui genitori.