Coronavirus, in Abruzzo altri 18 casi di contagio: attualmente positive 606 persone

PESCARA, 16 settembre – Sono 18 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, in Abruzzo, nelle ultime 24 ore. Nessuna vittima. Complessivamente salgono a 4.052 i casi di contagio, nella regione, dall’inizio dell’emergenza.

I 18 nuovi casi riguardano cittadini di età compresa tra 15 e 82 anni: 8 sono stati registrati in provincia di Pescara, 4 in provincia dell’Aquila e altrettanti in provincia di Teramo, 1 in provincia di Chieti. Un altro caso riguarda una persona domiciliata fuori regione.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2973 dimessi/guariti (+3 rispetto a ieri, di cui 18 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2955 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 606 (+15 rispetto a ieri). Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 473. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 178.556 test.