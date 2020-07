Coronavirus, in Abruzzo altri 7 positivi: preoccupa la lenta ma progressiva ripresa dei contagi

PESCARA, 4 luglio – Sono i 7 nuovi contagi da Covid-19 registrati nella giornata di oggi in Abruzzo. La situazione sostanzialmente è ancora sotto controllo, anche se dopo una lunga fase di assestamento inizia a destare preoccupazione la lenta, ma progressiva, ripresa dei contagi. I nuovi positivi sono residenti nelle province di L’Aquila (2), Chieti (2) e Pescara (3).

La buona notizia è invece che anche oggi non si è registrato alcun decesso. Le persone che nella regione hanno contratto il virus, complessivamente, salgono a 3.305. Sono 28 i pazienti ancora ricoverati, ma nessuno in terapia intensiva, 2.682 i dimessi e guariti. Sono invece 159 i soggetti attualmente positivi, un dato che per la prima volta torna a salire, anche se solo di 3 unità rispetto a ieri, dopo una lunga fase di discesa . Il numero dei test complessivamente eseguiti, fino a questo momento, si attestato a 109.379.