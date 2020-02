Coronavirus in Abruzzo, è di San Giovanni Teatino l’uomo ricoverato a Pescara: “Sta bene”

PESCARA, 29 febbraio – E’ un 48enne residente a San Giovanni Teatino l’uomo, ricoverato in isolamento all’ospedale di Pescara, per cui è stata accertata la sospetta positività al Coronavirus. Il contagio sarebbe avvenuto nel Nord Italia, in una delle regioni interessate dall’emergenza, ma non in una zona rossa. Nei giorni scorsi l’uomo ha sviluppato i primi sintomi ed è rimasto in casa, fino al trasferimento, in assoluta sicurezza e secondo i protocolli, all’ospedale di Pescara, dove è ricoverato. Lo conferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, aggiungendo che è in corso il tracciamento dei contatti dell’uomo negli ultimi giorni.

A margine di un incontro al Comune di Pescara con il sindaco Carlo Masci, il governatore, insieme all’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, e al presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, hanno sottolineato che le Asl di Pescara e Chieti si stanno occupando di ricostruire i suoi ultimi contatti. Il governatore ha già informato il sindaco di San Giovanni Teatino, Luciano Marinucci. Al momento, si apprende, non dovrebbero sussistere motivazioni per la chiusura delle scuole.

Negli ultimi giorni, infatti, i contatti dell’uomo sarebbero stati limitati, proprio perché alla comparsa dei primi sintomi e della febbre era rimasto in casa. Al momento è ricoverato nell’unità di bioisolamento del reparto di Malattie infettive, costantemente monitorato dallo staff dell’Unità operativa complessa diretta da Giustino Parruti. La moglie del 48enne è già in isolamento.