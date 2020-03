Ok

like

TERAMO, 4 marzo – L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato la positività al Covid 19 dei test eseguiti sulla moglie e i 2 figli dell’uomo di Brugherio ricoverato in isolamento all’ospedale di Teramo dallo scorso 27 febbraio. Tutti sono attualmente ricoverati nel nosocomio teramano. Attualmente, dunque, i casi accertati – e confermati dall’Iss – di contagio in Abruzzo sono 6. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

Coronavirus in Abruzzo, l’Iss conferma: positivi moglie e figli del brianzolo ricoverato a Teramo

Precedente

Coronavirus, scuole chiuse in via precauzionale fino al 7 marzo in otto comun...