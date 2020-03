Coronavirus, in Abruzzo piazze e strade deserte: ecco le impressionanti immagini dall’alto /FOTO

PESCARA, 17 marzo – Le immagini e le riprese aeree effettuate dal Reparto Operativo Aeronavale di Pescara della Guardia di Finanza mostrano Pescara e Chieti deserte durante il soleggiato pomeriggio di lunedì 16 marzo. In condizioni normali sarebbero state migliaia le famiglie a passeggiare sul lungomare. E, invece, in questo inizio di settimana in emergenza coronavirus, in piena attuazione del decreto governativo che vieta gli spostamenti se non necessari, ecco come si presentano le due città e le zone generalmente più affollate.