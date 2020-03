Coronavirus in Abruzzo, sono 85 i tamponi eseguiti: 72 quelli negativi

PESCARA, 3 marzo – In Abruzzo sono 85, dall’inizio dell’emergenza ad oggi, i test per il Covid 19, eseguiti nel laboratorio della Asl di Pescara, centro di riferimento regionale. Di questi 72 sono risultati negativi, cinque positivi, mentre sei sono ancora in corso. Altri due tamponi non sono stati processati perché legati a un paziente nel frattempo già risultato negativo al contagio. Dei cinque positivi, tre sono stati confermati dalle controanalisi dell’Istituto Superiore di Sanità, mentre per due si attende ancora il risultato.

Nel dettaglio, il numero maggiore di test è stato eseguito nella Asl di Pescara (43), seguita dalla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila (18), Teramo (14), Lanciano-Vasto-Chieti (10). Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo.