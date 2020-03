Coronavirus in Abruzzo, sulla tv australiana le strade vuote e i negozi chiusi di Pescara /VIDEO

PESCARA, 14 marzo – Pescara finisce sulla tv australiana Sbs World News, con un servizio sulle conseguenze dell’emergenza coronavirus dopo la chiusura dei negozi e le limitazioni agli spostamenti imposti dal Dpcm del premier Conte. “Giorno uno di ‘lockdown'”, esordisce la giornalista Hermione Kitson, seguita dalle telecamere di Gunther Pariboni della Xentek Produzioni Televisive. “Sembra che siamo in guerra, usciamo con le mascherine e in giro non c’è nessuno, una situazione paradossale”, le risponde una cittadina.

Nel servizio viene evidenziato come a Pescara, “popolare località turistica sulla costa orientale dell’Italia, nota soprattutto per le sue spiagge”, non si registri più l’incessante traffico pedonale che normalmente caratterizza le vie della città. “Non eravamo pronti qui in Italia a questo”, dice una donna.

Intervistato, tra gli altri, l’ex pilota automobilistico di Formula 1 Vitantonio Liuzzi, oggi proprietario di tre ristoranti, due nell’area metropolitana pescarese e uno a Milano, tutti chiusi. “La situazione è davvero critica”, dice l’imprenditore. “E’ un incubo, una situazione surreale. L’estate è a forte rischio”, afferma il dipendente di uno degli alberghi storici di Pescara, rispondendo alle domande della giornalista.

Spiegando anche i maggiori rischi per il Sud e le differenze tra le due aree del Paese, la cronista australiana, dalla ‘nave di Cascella’ – uno dei luoghi simbolo della città – con il mare alle spalle, conclude il servizio parlando di “effetti duraturi di un ‘lockdown’ senza precedenti”.