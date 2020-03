Coronavirus, in Abruzzo supermercati presi d’assalto: ressa e file

PESCARA, 9 – Supermercati aperti h24 presi d’assalto in Abruzzo dopo la notizia della zona rossa estesa a tutta l’Italia. Ressa, ad esempio, al Carrefour di Pescara, dove le persone in fila, molte delle quali con le mascherine, hanno violato le prescrizioni relative al metro di distanza interpersonale. Le disposizioni governative non prevedono però la chiusura dei negozi alimentari. Tra i motivi degli spostamenti consentiti è contemplata la necessità di fare spese alimentari. Palazzo Chigi in nottata ha infatti chiarito che la limitazione ai movimenti delle persone non riguarda la necessità di uscire di casa per andare a fare la spesa.