Coronavirus, in Abruzzo un solo nuovo caso ma raddoppiano i pazienti in terapia intensiva

PESCARA, 1 giugno – Un solo nuovo caso di coronavirus in Abruzzo, l’ottavo da sabato, primo giorno in cui la Regione ha smesso di inviare il bollettino quotidiano, che verrà diramato solo il martedì e il venerdì. Oltre a quello di oggi, che fa riferimento all Asl di Pescara, quattro i casi sabato e tre domenica. Il totale regionale sale a 3.245. Con tre decessi recenti, le vittime arrivano a 408. Raddoppia il numero dei pazienti in terapia intensiva, che salgono a sei, e cresce anche quello delle persone ricoverate in ospedale, che sono 113 (+9); 625 le persone in isolamento domiciliare.

I tre decessi recenti riguardano un 92enne di Vacri, una 83enne di Chieti e una 90enne di Spoltore. Gli attualmente positivi sono 744 (-9); i dimessi o guariti 2.093. Del totale dei casi, 1.522 fanno riferimento alla Asl di Pescara, 823 a Chieti, 654 a Teramo e 246 alla Asl dell’Aquila. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti 76.924 test.