Coronavirus, in Abruzzo un solo nuovo contagio e nessun decesso

PESCARA, 18 luglio – Solo un nuovo caso di contagio da Covid-19, in Abruzzo, nella giornata di oggi. Non si registra invece alcun decesso.

Il nuovo caso di contagio è stato riscontrato in provincia di Pescara. Nel complesso gli attualmente positivi sono 117, mentre sono 3.335 le persone risultate positivi al virus nel corso dell’intera emergenza. Tra i pazienti attualmente positivi 102 sono in isolamento e 15 sono ricoverati, ma nessuno in terapia intensiva. Finora in Abruzzo sono stati complessivamente eseguiti 118.745 test.