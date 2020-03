Coronavirus, in buone condizioni i quattro pazienti ricoverati a Teramo

TERAMO, 2 marzo – I quattro pazienti ricoverati in Malattie Infettive dell’Ospedale di Teramo, tutti dello stesso nucleo familiare proveniente da Brugherio in provincia di Monza, sono in buone condizioni di salute.

Lo comunica la direzione generale della Asl di Teramo . Non hanno febbre e respirano autonomamente, senza alcuna necessità di ventilazione meccanica.

I bambini, di 4 e 8 anni, nel pomeriggio di ieri sono stati visitati anche dal Pediatra che conferma il loro attuale buono stato di salute.

Si attendono le controanalisi inviate all’Istituto Superiore di Sanità per l’eventuale conferma di positività dei familiari dell’uomo contagiato.