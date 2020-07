Coronavirus, in quaranta sul volo Bucarest – Pescara: andranno in quarantena

PESCARA, 28 luglio – E’ atterrato alle 13.35 all’aeroporto di Pescara il primo volo proveniente da Bucarest dopo l’ordinanza del ministero della Salute che impone la quarantena per chi, nei quattordici giorni precedenti all’arrivo in Italia, abbia soggiornato in Romania. Quaranta le persone a bordo del volo, operativo ogni martedì. I passeggeri hanno dovuto dichiarare alla polizia i propri dati, oltre al luogo in cui si sottoporranno ad isolamento fiduciario.

Come per ogni collegamento, anche per l’arrivo di questo volo in aeroporto sono stati rispettati i protocolli previsti, dalla misurazione della temperatura corporea con il termoscanner al rispetto delle distanze interpersonali.