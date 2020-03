Coronavirus, la Chiesa Evangelica Cristiana Cinese di Pescara dona mille mascherine alla Polizia

PESCARA, 24 marzo – Mille mascherine da distribuire agli operatori di polizia impegnati nei servizi di contrasto alla diffusione del contagio da coronavirus sono state donate alla Questura di Pescara dalla Chiesa Evangelica Cristiana Cinese del capoluogo adriatico, mentre la ditta Washart ha provveduto a sanificare e disinfettare tutti i mezzi della Polizia di Stato utilizzati per i servizi nel capoluogo e in provincia.

Ne dà notizia la Questura di Pescara, sottolineando che “l’attuale situazione emergenziale ha reso insufficiente la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, rendendo difficile lo svolgimento dei servizi istituzionali da parte di tutti quegli operatori che giornalmente lavorano in strada per garantire e vigilare su i giusti comportamenti da tenere in conseguenza dell’emergenza”.