La furia del coronavirus contro la forza dell’umanità: ecco il corto del regista abruzzese Forcella /VIDEO

ATRI, 4 aprile – “Questo lavoro è il frutto di una logorante quarantena. Nei giorni in cui ci si sentiva più vicini soltanto salutandosi da un balcone, io che vicini non ce li ho, ho deciso di saltare l’ostacolo con un piccolo film animato”. Racconta così la genesi della sua ultima opera, il registra di Atri Maurizio Forcella, conosciuto soprattutto per aver diretto il film ‘Timballo’ con Maria Grazia Cucinotta e Quando la Banda passò”. Si tratta di un cortometraggio che racconta la furia del virus e la forza dell’umanità che si contrappone al coronavirus.

“È la prima volta che lavoro ad un cortometraggio del genere – dice il regista – quando si gira un film si realizza un’opera complessa fatta di tanti professionisti che operano con un unico fine artistico, in questo caso sei solo tu a dirigere un computer. Con questa animazione limitata, termine che indica un’animazione di tipo più economico, con meno disegni e meno dettagli, ho provato a raccontare la furia cieca di questo virus e la forza che l’umanità sta dimostrando di avere. In questi giorni bui, forse è il momento di fermarsi per tornare a fare pace con quello che ci circonda, magari semplicemente alzando gli occhi al cielo e guardando in che universo meraviglioso abbiamo l’onore di soggiornare. In fondo è proprio vero, l’inventiva e la creatività nascono proprio in momenti come questo”.