Coronavirus, l’Abruzzo azzera di nuovo i contagi: nessun caso e nessuna vittima nelle ultime ore

PESCARA, 27 giugno – Nessun nuovo caso e nessun decesso recente. Questi gli ultimi dati sull’emergenza coronavirus in Abruzzo. Le persone attualmente positive al Covid-19 sono 304: di queste, 33 sono in ospedale, due delle quali in terapia intensiva, e 304 in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 103.771 test.