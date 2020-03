Coronavirus, le strade di Pescara si svuotano ulteriormente dopo l’ordinanza del sindaco /FOTO

PESCARA, 20 marzo – Le strade di Pescara si svuotano ulteriormente dopo l’ordinanza del sindaco che impone il divieto di circolare a piedi se non per comprovate esigenze. Deserti il lungomare e la strada parco. Il primo cittadino ha disposto lo stop anche alle attività motorie all’aperto. Imponente la presenza delle forze dell’ordine, che fermano quasi chiunque circoli in città.