Coronavirus, mascherine con rincari 500% a Pescara: avviato iter chiusura parafarmacia. Una denuncia

PESCARA, 12 marzo – Avviato l’iter per la sospensione amministrativa per motivi igienico sanitari e per quella da parte dell’Ordine dei farmacisti nei confronti della parafarmacia di Pescara che ha venduto mascherine con un rincaro del 500%. Il tutto dopo la nuova ispezione eseguita dai Carabinieri del Nas del capoluogo adriatico. Contestualmente il gestore dell’attività è stato denunciato dalla finanza.

I militari per la tutela della salute hanno scoperto un magazzino dove venivano detenuti rifiuti sanitari speciali in modo pericoloso e non conforme per categorie non omogenee e in promiscuità con alimenti e medicinali in corso di validità; una situazione molto grave con accumuli che ha richiesto l’intervento congiunto stamane con i servizi Ian e Iesp del dipartimento di prevenzione per adozione di provvedimenti urgenti di sospensione.

I Nas hanno inoltre rilevato che i locali deposito erano in condizioni tali da renderli pericolosi anche per la sicurezza dei lavoratori stessi, a causa di rifiuti speciali accantonati non corretamente. Il caso è stato segnalato anche all’ordine dei farmacisti, che sta collaborando coi Nas per segnalare ogni caso anomalo, per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

In queste ore i Nas stanno eseguendo numerosi interventi e sopralluoghi in altre farmacie e parafarmacie, in strutture sanitarie pubbliche e private, in strutture sportive e in luoghi della distribuzione alimentare per verificare il rispetto della normativa sul Covid 19 in vigore. Resta operativo il numero telefonico 085/65961 del comando Nas di Pescara per ogni segnalazione, ma anche per richieste di chiarimenti.

Per una mascherina i clienti potevano arrivare a spendere fino a 49 euro o, addirittura, 14 euro per una confezione piccolissima di gel disinfettante. All’atto dell’intervento, la titolare dell’esercizio commerciale non è riuscita nemmeno a dimostrare l’origine e la provenienza della merce (verosimilmente acquistata on line dalla Cina) ed è stata denunciata all’autorità giudiziaria per i reati di “manovre speculative su merci” e “ricettazione” (che prevedono, nel complesso, la reclusione fino ad 8 anni e multe fino a 25.000 euro) ed i presidi medico-chirurgici sono stati sottoposti sequestro.