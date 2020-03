Coronavirus, morta una suora dell’istituto ‘Maestre Pie Filippine’ di Pescara

PESCARA, 31 marzo – Una suora di 65 anni, appartenente all’istituto religioso ‘Maestre Pie Filippini’, che gestisce una scuola primaria paritaria ai Colli di Pescara, è morta all’ospedale dell’Aquila. Era risultata positiva al Covid-19. La donna, affetta anche da altre patologie, era stata ricoverata all’ospedale di Pescara a metà marzo per una polmonite; dopo pochi giorni le sue condizioni si erano peggiorate ed era finita in rianimazione, in gravi condizioni. Poi il trasferimento all’Aquila e, oggi, il decesso.