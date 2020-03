Coronavirus, morto a Londra un 19enne di Nereto

NERETO , 25 marzo – Un ragazzo di 19 anni di Nereto, Luca Di Nicola, è morto ieri sera a Londra poco dopo essere stato trasportato in ospedale in seguito a una crisi respiratoria. Da quanto si apprende la sua morte sarebbe riconducibile al contagio da Covid-19, anche se la famiglia sarebbe ancora in attesa dei risultati delle relative analisi.

Il ragazzo si era trasferito nel Regno Unito da alcuni anni, dove aveva raggiunto la madre e dove lavorava come aiuto cuoco in un ristorante. “Da quanto mi è stato riferito sembra il ragazzo fosse a casa da alcuni giorni curato dal suo medico per una semplice influenza – conferma il vicesindaco di Nereto Maria Angela Lelii – fin quando ieri la situazione è precipitata. Pare sia svenuto, la madre ha chiamato l’ambulanza, all’arrivo dei paramedici è stato intubato perché aveva i polmoni collassati. E’ stato portato in rianimazione ma purtroppo è morto”.

A Nereto, dove vivono il padre e il fratello, la notizia si è diffusa subito e l’amministrazione si è stretta attorno alla famiglia.