Coronavirus, multato parrucchiere di Chieti al lavoro con saracinesca abbassata

CHIETI, 18 aprile – Multato un parrucchiere di Chieti che, pur avendo il negozio chiuso, al suo interno continuava a lavorare.

La violazione è stata accertata questa mattina dalla Polizia Municipale. Il locale è stato chiuso con sospensione dell’attività per cinque giorni e sia il parrucchiere che il cliente, trovato all’interno, sono stati sanzionati ciascuno per 400 euro. La Polizia Municipale è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione: inizialmente, dopo aver bussato alla saracinesca, gli agenti non avevano avuto alcuna risposta. Ma gli agenti sono rimasti sul posto, dopo alcuni minuti hanno bussato di nuovo e il parrucchiere ha aperto rivelando di fatto di essere al lavoro.