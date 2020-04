Coronavirus, non riesce ad effettuare un bonifico in banca: anziano di Giulianova aiutato dai carabinieri

GIULIANOVA, 14 aprile – Si era recato in banca per effettuare un bonifico a favore del figlio, ma è stato invitato a procedere con l’operazione tramite homebanking o dallo sportello bancomat. Una vera e propria impresa per un anziano di Giulianova, non pratico di operazioni bancarie telematiche, che però non si è perso d’animo e ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto.

Una richiesta che ha visto i militari, dopo pochi minuti, raggiungere l’uomo in banca e portare a termine l’operazione attraverso lo sportello bancomat.