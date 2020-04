Coronavirus, ordinanza di Marsilio: revocata la zona rossa a Caldari di Ortona

PESCARA, 22 aprile – Revocata la zona rossa in contrada Villa Caldari di Ortona. Lo ha disposto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, con apposita ordinanza, dopo che la Asl di Chieti, in una nuova relazione, ha sottolineato che “il quadro epidemiologico presenta un andamento favorevole”, in quanto si registra una riduzione di nuovi casi, pari a due unità dall’8 aprile, oltre a evidenziarsi un quadro storico pressoché immutato nelle ultime due settimane. Restano in zona rossa, dunque, solo cinque comuni della Val Fino.

Inoltre, sottolinea l’azienda sanitaria, l’indagine epidemiologica eseguita su un campione significativo di popolazione con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo, ha rilevato al momento un solo caso positivo, per il quale è stata disposta la sorveglianza sanitaria con quarantena domiciliare.

Come comunicato dalla Asl di Chieti, al momento è anche in programma la rivalutazione virologica dei cittadini già sottoposti a sorveglianza, i quali, essendo in isolamento, non rappresentano rischio di contagio per la popolazione.

“Non appare ulteriormente prevedibile – si legge nella relazione della Asl – una riaccensione del focolaio epidemico, considerando anche il perdurare dei provvedimenti di distanziamento sociale e le misure previste dalla normativa nazionale e regionale”.

La Asl manterrà comunque alta l’attenzione su eventuali variazioni dell’andamento epidemiologico sulla contrada Caldari, come previsto dal protocollo redatto in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico, e come avviene comunque su tutto il territorio della provincia di Chieti.