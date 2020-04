Coronavirus, partiti i tamponi a tappeto a Castiglione e in Val Fino: centinaia i test eseguiti

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO, 1 aprile – Centinaia i tamponi eseguiti oggi a Castiglione Messer Raimondo, paesino del Teramano inserito in zona rossa e considerato la ‘Vo’ d’Abruzzo’, dove si registrano 14 decessi e una sessantina di casi su una popolazione di poco più di duemila abitanti. I test a tappeto erano stati chiesti a gran voce dal sindaco, Vincenzo D’Ercole, in isolamento nella sua abitazione dopo essere risultato positivo, e oggi la Asl di Teramo ha iniziato le attività.

In una postazione fissa appositamente allestita sono state sottoposte a tampone oltre 300 persone, non solo di Castiglione, ma anche di Montefino e Castilenti, altri due comuni inseriti in zona rossa. Si tratta di persone che, per questioni di lavoro, sono maggiormente esposte a rischi. Tanti i test effettuati anche a domicilio, da due ambulanze, su tutti quei soggetti che presentano sintomi o che sono in quarantena dopo essere entrati a contatto con persone positive.

Ieri il sindaco aveva sottolineato il 2,6% della popolazione è positivo al coronavirus. Un dato che, però, si basa su meno di 300 tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza a stamani. Le percentuali, come avvenuto nel caso di Vo’ Euganeo, potrebbero quindi crescere man mano che aumenta il numero delle persone sottoposte a test.