Coronavirus, paziente positivo nel reparto di Medicina all’ospedale di Pescara: scatta il protocollo

PESCARA, 9 marzo – Attivato il protocollo che prevede la sorveglianza sanitaria nel reparto di Medicina dell’ospedale di Pescara dopo che ieri è stata accertata la positività al Covid-19 di uno dei pazienti ricoverati. In base a quanto previsto dal protocollo, gli altri pazienti e gli operatori sanitari, alcuni dei quali sottoposti a tampone, sono ora sotto osservazione. Il paziente in questione, accertata la positività, è stato trasferito in Malattie infettive. All’ospedale di Pescara sono già risultati positivi al Coronavirus un medico ed una operatrice del laboratorio di analisi.