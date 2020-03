Coronavirus, pazienti positivi al Covid-19: sgomberata casa di riposo a Loreto Aprutino

LORETO APRUTINO, 27 marzo – Sgomberata, in serata, la casa di riposo “M. Acerbo De Pasquale” di Loreto Aprutino, nel Pescarese, dopo che sono stati accertati alcuni casi di positività al Covid-19. Nella struttura c’erano complessivamente 24 ospiti, ma sei erano già stati trasferiti nei giorni scorsi. Diciotto quelli portati via oggi: nove sono stati trasferiti negli ospedali di Pescara, L’Aquila e Atri, perché positivi o perché in condizioni di salute più serie; altrettanti sono stati trasportati in altre case di riposo, dove rimarranno in isolamento.

Alle attività di trasferimento, a cura della Protezione civile, ha preso parte anche il sindaco, Gabriele Starinieri, medico di base in paese, il quale sottolinea come si tratti di “un’azione per il contenimento del virus in un piccolo territorio”.

Anche il governatore dell’Abruzzo, Marco Marsilio, nei giorni scorsi si era interessato della situazione nella struttura, che si era trovata improvvisamente senza personale addetto in quanto otto dei nove operatori in servizio hanno presentato il certificato medico. L’Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Abruzzo aveva quindi affidato l’incarico a una cooperativa specializzata nell’assistenza agli anziani.