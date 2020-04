Coronavirus, pazienti positivi in una casa di riposo a Spoltore. La Asl monitora tutte le rsa

SPOLTORE, 4 aprile – Casi di positività al Covid-19 in una casa di riposo privata che si trova a Spoltore. Sono emersi dalle analisi eseguite nelle ultime ore dal laboratorio della Asl di Pescara e riguardano, a quanto si apprende, alcuni pazienti ed operatori sanitari. La Asl del capoluogo adriatico in questi giorni sta monitorando la situazione nelle rsa presenti sul territorio.

Problemi si sono registrati un una struttura di Loreto Aprutino e in una dei Colli di Pescara: in entrambi i casi gran parte degli ospiti è risultato positivo al coronavirus. Ai gestori delle strutture presenti sul territorio provinciale l’azienda sanitaria ha inviato una circolare in cui si ribadiscono le misure di sicurezza da adottare. Numerosi, inoltre, i tamponi eseguiti nelle rsa, con l’obiettivo di avere un quadro della situazione.

Oggi nella struttura di Spoltore è intervenuto il 118 per verifiche sulle condizioni degli ospiti. In caso di sospetti o di casi accertati, i pazienti vengono isolati o, se i sintomi sono più acuti, trasferiti in ospedale, come già avvenuto in alcuni casi.