Coronavirus: Penne, Castiglione, Castilenti e Montefino deserti. Ecco le immagini aeree dei paesi /FOTO

PESCARA, 18 marzo – Come già avvenuto per le aree di Pescara e Chieti, l’elicottero della Guardia di Finanza sorvola le zone dell’Abruzzo più colpite dall’emergenza coronavirus: Penne, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti e Montefino. I centri abitati appaiono deserti, conseguenza delle misure per il contenimento del virus.